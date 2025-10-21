بيان رسمي.. إلغاء مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عبر بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المقرر أن يلتقي فياريال وبرشلونة في ميامي، 20 ديسمبر المقبل.

إلغاء مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا كشفت فيه أن الشركة المنظمة لمباراة فياريال ضد برشلونة قررت إلغاء الحدث الذي كان مقررًا له أن يقام في ميامي.

وبررت إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بـ"السبب يعود إلى الاضطراب وعدم اليقين".

وأضاف بيان الرابطة الإسبانية: "تأسف الرابطة بشدة لأن هذا المشروع كان يمثل فرصة تاريخية لكرة القدم الإسبانية، ولن يتم المضي فيه".

وكانت رابطة الدوري الإسباني حصلت على موافقات رسمية من يويفا بشأن إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج البلاد، في حدث غير مسبوق.

وأبدت أندية إسبانية عدة اعتراضها على فكرة إقامة مباراة في الدوري المحلي في ميامي، معتبرة أن ذلك يؤثر على نزاهة المنافسة.

ورد البيان على اعتراضات أندية الدوري الإسباني: "المشروع كان متوافقًا تمامًا مع القواعد التنظيمية، ولم يكن مؤثرًا على نزاهة المنافسة وفقًا لما أكدت المؤسسات المختصة التي تتابع التزام اللوائح، لكنها عارضت المشروع لأسباب أخرى".

وإلى جانب أندية الدوري الإسباني، أظهرت رابطة اللاعبين أيضًا غضبها من قرار نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى خارج البلاد، لتحتج بتعطيل انطلاق مباريات الجولة الماضية من لا ليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب في منافسات الدوري الإسباني بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة.