كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

آرسنال يمهّد رحيل ألفاريز إلى برشلونة

محمد همام

كتب - محمد همام

03:08 م 22/10/2025
ألفاريز

جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد

بدأ النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، التفكير في الرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل، في ظل عدم وجود فريقه في المنافسة على الألقاب.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد رحل عن مانشستر سيتي في صيف 2024 إلى أتلتيكو مدريد، في صفقة مالية ضخمة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، لكن يبدو أن اللاعب الأرجنتيني يفكر في الرحيل بالصيف المقبل.

ويمتلك الدولي الأرجنتيني عقدًا مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2030، حيث تُقدّر قيمته التسويقية بـ100 مليون يورو، بحسب ما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جوليان ألفاريز بدأ يشكّك في طموح مشروع أتلتيكو مدريد من حيث الفوز بالألقاب مع النادي، حيث يرغب اللاعب في الانتقال إلى نادٍ ينافس على الألقاب.

وجاءت هذه الرغبة بعد خسارة أتلتيكو مدريد الثقيلة مساء أمس الثلاثاء من آرسنال بنتيجة 4-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليكون السقوط الثاني بعد ليفربول في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

وربطت الصحيفة الإسبانية النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى صفوف برشلونة، والذي يرغب في تعزيز الخط الأمامي مع إمكانية رحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، بداعي نهاية عقده.

وشارك ألفاريز هذا الموسم في 11 مباراة، سواء محليًا على مستوى بطولة الدوري أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل سبعة أهداف إلى جانب صناعة ثلاثة أهداف.

الدوري الإنجليزي برشلونة ليفربول مانشستر سيتي آرسنال جوليان ألفاريز

أخبار تهمك

