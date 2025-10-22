أصدر نادي فياريال بيانًا رسميًا عبر خلاله عن استيائه من قرار رابطة الدوري الإسباني، بإلغاء مشروع إقامة مباراة الفريق أمام برشلونة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكي.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني عبر بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي، والتي كانت من المقرر أن تنطلق في نهاية ديسمبر المقبل.

وكشف فياريال عبر بيانه كافة التفاصيل منذ اتفاق رابطة الدوري الإسباني مع النادي لإقامة مباراة برشلونة في ميامي، مرورًا بالشروط التي طالب بتوافرها وبقرار لا ليجا في النهاية الفردي بإلغاء المشروع.

وأوضح فياريال أنه طالب بتعويض جماهير فياريال من أجل التواجد في المباراة، بالإضافة إلى عدم الحصول على أي عائدات مالية رفقة برشلونة، حتى لا تتوافر العدالة مع أندية الدوري الإسباني.

وأبدى فياريال تعجبه من طلب رابطة الدوري الإسباني له بعدم الكشف عن عدم إقامة المباراة في ميامي، حتى يتم التنسيق المشترك، في الوقت الذي أعلنت فيه لا ليجا إلغاء اللقاء بتصرف فردي.

بيان فياريال

"يرغب نادي فياريال CF في التعبير عن استيائه العميق من رابطة الدوري الإسباني بسبب سوء الإدارة في تنظيم المباراة التي كان من المقرر أن تُقام في ميامي ضد نادي برشلونة في 20 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة 17، والتي تقرر في النهاية عدم إقامتها في الولايات المتحدة".

"كما سبق أن عبّر عن ذلك هذا الموسم في عدة مؤتمرات صحفية عبر رئيس النادي، فرناندو رويغ، والرئيس التنفيذي، فرناندو رويغ نيغويروليس، يود النادي أن يذكّر بالتفصيل بالتسلسل الزمني للأحداث المتعلقة بهذا الموضوع".

"إن مشروع إقامة مباراة من الدوري الإسباني خارج إسبانيا هو مبادرة نشأت من رابطة الدوري نفسها من أجل التوسع العالمي للمسابقة. وقد اقترحت الرابطة على نادي فياريال في الصيف الماضي المشاركة في هذه المبادرة واستضافة المباراة التي ستُقام أمام نادي برشلونة قبل عطلة أعياد الميلاد. نادي فياريال، كما صرّح علنًا في مناسبات متعددة، وافق لأنه يرى أن هذا المشروع جيد جدًا لنمو النادي، وخاصةً للمساهمة في تطوير المسابقة، لكنه وضع شرطين أساسيين يجب تحقيقهما بشكل إلزامي لتنفيذ المشروع".

"أن تُخصص الأموال التي رصدتها رابطة الدوري لهذا المشروع لتعويض جماهير فياريال الذين سيتضررون من عدم قدرتهم على حضور إحدى المباريات المدرجة في تذاكرهم الموسمية، وذلك إما من خلال منحهم فرصة السفر المجاني إلى ميامي لحضور المباراة، أو من خلال تعويضهم ماليًا بجزء من قيمة اشتراكهم الموسمي".

"أن لا يحصل أي من الناديين المشاركين على أرباح مالية مباشرة من قبل الرابطة مقابل خوض هذه المباراة، لأن الأموال يجب أن تُخصص لتعويض جماهير فياريال – كما تم توضيحه في النقطة الأولى – ولأن حصول أي نادٍ على أرباح سيكون أمرًا غير عادل لبقية أندية الدوري".

"وقد تفهمت رابطة الدوري هذه الشروط ووافقت عليها، ليقوم نادي فياريال باتباع التوجيهات اللازمة للمضي قدمًا في الإجراءات الرسمية بين جميع الأطراف، باعتبار أن الرابطة هي الجهة المسؤولة والرائدة لهذا المشروع على كافة المستويات، وهي التي يجب أن تتولى طلب التصاريح اللازمة من الجهات المختصة مثل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي، واتحاد اللاعبين الإسبان".

"منذ طرح هذا الاحتمال في الصيف، وبالنظر إلى التعقيدات اللوجستية المرتبطة بمباراة بهذا الحجم، خصوصًا مع انتقال جماهيري واسع إلى قارة أخرى، وضع نادي فياريال نفسه بالكامل تحت تصرف رابطة الدوري، وأكد لهم على ضرورة العمل المبكر والتخطيط المسبق لتلبية جميع الاحتياجات اللازمة".

"وبسبب عدم إحراز أي تقدم من جانب الرابطة في التنظيم، أبلغ نادي فياريال رابطة الدوري مرارًا عن قلقه البالغ، وطالبها بحسم مسائل أساسية مثل تأكيد توقيت المباراة، والتعاقد مع وكالة سفر مناسبة لهذا الحدث الكبير، باعتبار أن هذه الجوانب حاسمة لبدء التحضيرات. في الواقع، كان من المقرر عقد اجتماع يوم الخميس، وإذا لم تُحل تلك المسائل بشكل فوري خلاله، كان النادي سيقرر الانسحاب من المشروع بسبب عدم توفر الحد الأدنى من الضمانات لتنظيمه".

"إلا أن ليلة أمس، وقبل انطلاق مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال على ملعب "لا سيراميكا"، تلقى النادي مكالمة هاتفية من رابطة الدوري تُعلمه بإلغاء المباراة بقرار من الشركة الراعية، لكن طُلب من النادي إبقاء الأمر سريًا في انتظار اللحظة المناسبة للإعلان المشترك، تمامًا كما تم عند تأكيد المباراة في 8 أكتوبر".

"لكن المفاجأة جاءت بعد دقائق فقط، حيث قررت الرابطة إصدار بيان بشكل أحادي تُعلن فيه إلغاء المباراة التي تمس فياريال، وذلك أثناء خوض الفريق لمباراة غاية في الأهمية، مما يُعدّ قلة احترام مطلقة تجاه النادي، ويعكس انعدام الحس واللباقة".

"يأسف نادي فياريال لأن رابطة الدوري، بصفتها الجهة المنظمة، لم تُحسن قيادة هذا المشروع، ولأن المباراة لن تُقام في ميامي كما كان مخططًا، على الرغم من إيمانه بأنها كانت فرصة جيدة لنمو الأندية والدوري الإسباني على الصعيد الدولي وسيواصل النادي من جانبه التزامه بنهجه وفلسفته في المساهمة في تطوير النادي والمسابقة نفسها".