حدد نادي أتلتيكو مدريد شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الصيف المقبل، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس، أن ألفاريز أقر بحاجته للرحيل عن أتلتيكو مدريد في صيف 2026 بهدف الارتقاء بمسيرته الاحترافية والوصول إلى أعلى مستوى.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يرى عدم وجود الطموح الكافي في مشروع أتلتيكو مدريد، مما دفعه للتفكير في الرحيل. وفي هذا السياق، بدأ نادي برشلونة في التفكير في الدخول في مفاوضات لضم ألفاريز.

واشترط أتلتيكو مدريد الحصول على 150 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل صاحب الـ25 عامًا، الذي انتقل إلى الفريق في صيف 2024 من مانشستر سيتي مقابل أكثر من 75 مليون يورو.

وشارك الدولي الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أهداف.