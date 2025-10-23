المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شرط إعجازي.. أتلتيكو مدريد يحدد قيمة بيع ألفاريز إلى برشلونة

محمد همام

كتب - محمد همام

04:35 م 23/10/2025
ألفاريز

جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد

حدد نادي أتلتيكو مدريد شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الصيف المقبل، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس، أن ألفاريز أقر بحاجته للرحيل عن أتلتيكو مدريد في صيف 2026 بهدف الارتقاء بمسيرته الاحترافية والوصول إلى أعلى مستوى.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يرى عدم وجود الطموح الكافي في مشروع أتلتيكو مدريد، مما دفعه للتفكير في الرحيل. وفي هذا السياق، بدأ نادي برشلونة في التفكير في الدخول في مفاوضات لضم ألفاريز.

واشترط أتلتيكو مدريد الحصول على 150 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل صاحب الـ25 عامًا، الذي انتقل إلى الفريق في صيف 2024 من مانشستر سيتي مقابل أكثر من 75 مليون يورو.

وشارك الدولي الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أهداف.

برشلونة مانشستر سيتي الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg