أغلى 10 لاعبين في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة (صور)

لا يفصلنا سوى أيام قليلة عن الكلاسيكو المرتقب والذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في مسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة على استاد سنتياجو برنابيو في الساعة السادسة والربع مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة كلاسيكو مثيرًا بسبب المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة الليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسبانيب برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات وخسارة وحيدة.

ويأتي برشلونة ثانيًا برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات، وخسارة وتعادل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفريقين ضمن الأكثر قيمة مالية في الدوري الإسباني والعالم.

واستعرضت الصحيفة أغلى اللاعبين من الحيث القيمة السوقية في كلاسيكو الليجا.

