مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

أغلى 10 لاعبين في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:07 م 23/10/2025
لا يفصلنا سوى أيام قليلة عن الكلاسيكو المرتقب والذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في مسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة على استاد سنتياجو برنابيو في الساعة السادسة والربع مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

طالع مباريات الجولة العاشرة من هنا

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة كلاسيكو مثيرًا بسبب المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة الليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسبانيب برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات وخسارة وحيدة.

ويأتي برشلونة ثانيًا برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات، وخسارة وتعادل.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفريقين ضمن الأكثر قيمة مالية في الدوري الإسباني والعالم.

واستعرضت الصحيفة أغلى اللاعبين من الحيث القيمة السوقية في كلاسيكو الليجا.

للتعرف على أغلى اللاعبين في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

ريال مدريد برشلونة الريال ضد برشلونة كلاسيكو الدوري الاسباني ترتيب الدوري الاسباني موعد مباراه الريال وبرشلونة

