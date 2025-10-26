تحدث لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، عن المباراة المقبلة ضد ريال مدريد، في الكلاسيكو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، من المقرر أن تقام مساء بعد غد الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة العاشرة من الليجا.

لامين يامال يثير الجدل

لامين يامال ظهر عبر برنامج التشيرينجيتو، حيث تطرق للحديث عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، حيث أعرب عن مدى تركيزه وتطلعه لمواجهة الأحد المقبل.

وأثناء حديث لامين يامال عن الكلاسيكو، قال في تصريح مثير: "ريال مدريد يسرق ثم يشتكي".

صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلت تصريحات لامين يامال، ووصفت اللاعب بأنه يتطلع لإعادة برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالفوز في الكلاسيكو.

ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد برشلونة بالمرتبة الثانية برصيد 22 نقطة.

وحال انتصار برشلونة في الكلاسيكو سيرتقي إلى صدارة الليجا، بينما أي نتيجة أخرى ستبقي ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حتى إشعار آخر.