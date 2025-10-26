المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يامال يثير الجدل قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يسرق ثم يشتكي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:10 ص 24/10/2025
لامين يامال ومبابي - برشلونة وريال مدريد

لامين يامال لاعب برشلونة من مباراة سابقة أمام ريال مدريد

تحدث لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، عن المباراة المقبلة ضد ريال مدريد، في الكلاسيكو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، من المقرر أن تقام مساء بعد غد الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة العاشرة من الليجا.

لامين يامال يثير الجدل

لامين يامال ظهر عبر برنامج التشيرينجيتو، حيث تطرق للحديث عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، حيث أعرب عن مدى تركيزه وتطلعه لمواجهة الأحد المقبل.

وأثناء حديث لامين يامال عن الكلاسيكو، قال في تصريح مثير: "ريال مدريد يسرق ثم يشتكي".

صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلت تصريحات لامين يامال، ووصفت اللاعب بأنه يتطلع لإعادة برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالفوز في الكلاسيكو.

ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد برشلونة بالمرتبة الثانية برصيد 22 نقطة.

وحال انتصار برشلونة في الكلاسيكو سيرتقي إلى صدارة الليجا، بينما أي نتيجة أخرى ستبقي ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حتى إشعار آخر.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو لامين يامال

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

