أكد ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، على رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق الكتالوني، عقب نهاية إعارته من نادي مانشستر يونايتد.

رغبة راشفورد

قال راشفورد عبر شبكة ESPN: "الاستمرار بعد نهاية الإعارة؟ بالتأكيد أريد البقاء في برشلونة".

أضاف: "أستمتع بهذ النادي، كما أرى أن برشلونة أحد أهم الأندية في التاريخ، بالنسبة لكل من يحبون كرة القدم، إنه شرف لي كلاعب".

واصل: "ينسى الناس أحيانًا، لكن 23 عامًا من حياتي قيضتها في مانشستر يونايتد، لذلك أحيانًا نحتاج فقط إلى التغيير، هذا هو الحال بالنسبة لي، أنا أستمتع بكل شيء".

أشار: "ربما لامين يامال أبرز لاعبي برشلونة، لكن بيدري لا يصدق، كنت أعرف أنه لاعب جيد، لكن اللعب معه لا يصدق".

تابع راشفورد: "بيدري يعد أحد نقاط قوة برشلونة الرئيسية، بفضل تحكمه المذهل في الكرة، هو نادرًا ما يفقدها".

اختتم تصريحاته: "إذا كان بيدري يلعب بشكل جيد، يكون هناك احتمال أن يسجل الفريق عدد أكبر من الأهداف".

ماركوس راشفورد انضم إلى صفوف برشلونة، بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، مع وجود بند تفعيل الشراء مقابل 26 مليون يورو.



