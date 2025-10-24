المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: رافينيا خارج الكلاسيكو أمام ريال مدريد.. وجاهزية ثنائي برشلونة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:39 م 24/10/2025
رافينيا

البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة، تقلصت فرص مشاركته في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، تقام مساء بعد غد الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة العاشرة من الليجا.

رافينيا خارج الكلاسيكو

ووفقًا لما ذكره، الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخص في تغطية النادي الكتالوني، لن يتواجد رافينيا في الكلاسيكو.

حيث أوضح روميرو أن رافينيا شعر بإنزعاجات في نهاية الحصة التدريبية، أمس الخميس، ولم يستطع استكمالها.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي لم يشارك في تدريبات، اليوم الجمعة، بينما الثنائي أندرياس كريستنسن وفرينكي دي يونج جاهزان للمباراة.

ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد برشلونة بالمرتبة الثانية برصيد 22 نقطة.

وحال انتصار برشلونة في الكلاسيكو سيرتقي إلى صدارة الليجا، بينما أي نتيجة أخرى ستبقي ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حتى إشعار آخر.

 

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وبرشلونة رافينيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg