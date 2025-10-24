كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة، تقلصت فرص مشاركته في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، تقام مساء بعد غد الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة العاشرة من الليجا.

رافينيا خارج الكلاسيكو

ووفقًا لما ذكره، الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخص في تغطية النادي الكتالوني، لن يتواجد رافينيا في الكلاسيكو.

حيث أوضح روميرو أن رافينيا شعر بإنزعاجات في نهاية الحصة التدريبية، أمس الخميس، ولم يستطع استكمالها.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي لم يشارك في تدريبات، اليوم الجمعة، بينما الثنائي أندرياس كريستنسن وفرينكي دي يونج جاهزان للمباراة.

ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد برشلونة بالمرتبة الثانية برصيد 22 نقطة.

وحال انتصار برشلونة في الكلاسيكو سيرتقي إلى صدارة الليجا، بينما أي نتيجة أخرى ستبقي ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حتى إشعار آخر.