تحدث بيدري لاعب وسط برشلونة، عن المواجهة المرتقبة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وقال بيدري في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "في الكلاسيكو، لا يجب مراعاة أداء الفريقين قبل المباراة، ما قدموه في المباريات السابقة لا يُذكر".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا في مستوى مذهل بشكل عام في الموسم الماضي، علينا العودة إلى هذا المستوى، هناك أمور يجب تحسينها، كما هو الحال دائمًا، علينا التركيز على حقيقة أننا فزنا بجميع مباريات العام الماضي، ونأمل أن يكون هذا العام كذلك".

وتابع: "صحيح أنني أتمنى أن يكون الجميع متاحًا، وأنا متأكد من أن المدرب والفريق سيكونون كذلك، نحن الحاضرون هنا سنبذل قصارى جهدنا ونسعى للفوز بالنقاط الثلاث".

وعن أبرز التغيير في أسلوبه تشابي ألونسو مقارنة بمدريد أنشيلوتي: "إنهم يحاولون الاستحواذ على الكرة لفترة أطول، وعلى الرغم من هذا، سنحاول السيطرة على المباراة ".