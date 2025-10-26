المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة 4 لاعبين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:14 م 25/10/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

عودة 4 لاعبين

شهدت قائمة النادي الملكي عودة الرباعي دين هويسين وداني كارفاخال وألكسندر أرنولد وداني سيبايوس، لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وغاب الرباعي عن ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة بسبب تعرضهم للإصابات.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الليجا الكلاسيكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg