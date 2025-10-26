أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

عودة 4 لاعبين

شهدت قائمة النادي الملكي عودة الرباعي دين هويسين وداني كارفاخال وألكسندر أرنولد وداني سيبايوس، لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وغاب الرباعي عن ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة بسبب تعرضهم للإصابات.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.