كلام فى الكورة
مباراة غاب عنها هيثم حسن.. أوفييدو يجبر جيرونا على التعادل في الـ+90

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:22 م 25/10/2025
جيرونا وأوفييدو

من مباراة جيرونا وريال أوفييدو

أجبر نادي ريال أوفييدو مضيفه جيرونا على التعادل (3-3) في مباراة جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب مونتيليفي ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

وجلس هيثم حسن، اللاعب الذي يحق له تمثيل أحد منتخبات مصر وتونس وفرنسا على مقاعد بدلاء ريال أوفييدو حتى نهاية الدقائق الـ90، دون أن يحصل على فرصة المشاركة.

أوفييدو يجبر جيرونا على التعادل في الـ+90

تقدم ريال أوفييدو بهدف في الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها اللاعب فيديريكو فيناس في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، أضاف أوفييدو هدفًا من توقيع المهاجم الفنزويلي سالومون روندون في الدقيقة 58، قبل أن يستفيق جيرونا ليقلص الفارق من ركلة جزاء أتقن المهاجم الأوروجواياني كريستيان ستواني تنفيذها في الدقيقة 64.

وتعادل جيرونا بهدف لعز الدين أوناحي في الدقيقة 83.

واعتقد جيرونا أنه حصل على النقاط كاملة بعد هدف لستواني من ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 90+1، لكن أوفييدو تمكن من االتعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عن طريق دافيد كارمو.

وظل هيثم حسن على مقاعد بدلاء أوفييدو، ليغيب لأول مرة عن مباراة لفريقه في منافسات الدوري الإسباني 2025-2026 بعد 9 مشاركات سابقة، من بينها 7 كأساسي.

ولم يسجل صاحب الـ23 عامًا أي أهداف لريال أوفييدو في الدوري الإسباني هذا الموسم، مكتفيًا بصناعة هدف وحيد ضد ريال سوسيداد في الجولة الثالثة.

مباراة ريال أوفييدو القادمة
الدوري الإسباني جيرونا هيثم حسن ريال أوفييدو

