كلام فى الكورة
قفز 4 مراكز.. إسبانيول يقتحم المربع الذهبي في الدوري الإسباني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:34 م 25/10/2025
إسبانيول

إسبانيول يهزم إلتشي

اقتحم نادي إسبانيول المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت، بعدما قفز 4 مراكز.

ونجح إسبانيول في تحقيق الفوز على إلتشي ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني، بهدف نظيف.

إسبانيول يقتحم المربع الذهبي في الدوري الإسباني

يدين إسبانيول بالفضل في تفوقه على أرضه أمام إلتشي إلى هدف اللاعب كارلوس روميرو في الدقيقة 47.

وبات إسبانيول ثالثًا في ترتيب الدوري الإسباني بـ18 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي لم يخض بعد مباراته هذا الأسبوع ضد برشلونة.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد مساء غدٍ الأحد ضمن الجولة العاشرة ذاتها.

ويأمل إسبانيول في الحفاظ على موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإسباني، لكن ذلك لن يتأكد قبل أن ينهي فياريال وأتلتيكو مدريد مباراتهما هذا الأسبوع.

من جانبه، ظل إلتشي بالمركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني بـ14 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا

مباراة اسبانيول القادمة
الدوري الإسباني إسبانيول

