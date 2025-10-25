برشلونة يصدم فاتي رغم تألقه مع موناكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن رفض نادي برشلونة إعادة أنسو فاتي إلى صفوف "البلوجرانا" رغم تألقه اللافت مع موناكو في الموسم الحالي.

وكان فاتي قد انتقل إلى موناكو على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، بحثًا عن فرصة المشاركة بانتظام بعد خروجه من حسابات المدرب هانزي فليك.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي إعادة الجناح الشاب إلى النادي، رغم تسجيله هدفًا مع موناكو كل 65 دقيقة.

ويمتلك صاحب الـ22 عامًا عقدًا مع برشلونة ممتدًا حتى صيف 2028، إلا أن إدارة موناكو وضعت بند إمكانية ضمه بشكل نهائي.

وتمكن فاتي من تسجيل ستة أهداف هذا الموسم، خمسة منها في الدوري وهدف في دوري أبطال أوروبا خلال سبع مباريات.

وصعد اللاعب الشاب إلى الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2020-2021، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع برايتون في موسم 2023-2024.

وخاض فاتي 123 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.