مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

1 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

4 2
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

3 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

برشلونة يصدم فاتي رغم تألقه مع موناكو

محمد همام

كتب - محمد همام

09:25 م 25/10/2025
أنسو فاتي

أنسو فاتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن رفض نادي برشلونة إعادة أنسو فاتي إلى صفوف "البلوجرانا" رغم تألقه اللافت مع موناكو في الموسم الحالي.

وكان فاتي قد انتقل إلى موناكو على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، بحثًا عن فرصة المشاركة بانتظام بعد خروجه من حسابات المدرب هانزي فليك.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي إعادة الجناح الشاب إلى النادي، رغم تسجيله هدفًا مع موناكو كل 65 دقيقة.

ويمتلك صاحب الـ22 عامًا عقدًا مع برشلونة ممتدًا حتى صيف 2028، إلا أن إدارة موناكو وضعت بند إمكانية ضمه بشكل نهائي.

وتمكن فاتي من تسجيل ستة أهداف هذا الموسم، خمسة منها في الدوري وهدف في دوري أبطال أوروبا خلال سبع مباريات.

وصعد اللاعب الشاب إلى الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2020-2021، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع برايتون في موسم 2023-2024.

وخاض فاتي 123 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.

برشلونة موناكو الدوري الفرنسي الدوري الإسباني فاتي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
برينتفورد

برينتفورد

- -
ليفربول

ليفربول

3

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات مقابل ثلاث هزائم، ولم يتعادل حتى الآن في أي مباراة.

تفاصيل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

90

تسديدة من لاعب أيجل نوار من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدة عن مرمى مصطفى شوبير إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
