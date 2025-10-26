تقام مساء اليوم الأحد، عدة مباريات في الدوري المصري بالإضافة إلى الدوريات العالمية، حيث ستقام 3 مباريات في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق كهرباء الإسماعيلية لاستضافة فريق سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساءً، بالإضافة إلى مواجهة تجمع طلائع الجيش بنادي زد، وأخيرا يختتم اليوم بمواجهة فاركو مع الإسماعيلي في الثامنة مساءً.

وكانت الجولة الـ12 قد بدأت مساء أمس بمواجهتي حرس الحدود مع غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بالإضافة إلى انتصار فريق المقاولون العرب على مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

وبعيدا عن الدوري المصري، سيكون بيراميدز على موعد مع مواجهة أفريقية جديدة حيث يواصل رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم السبت الموافق 1 نوفمبر.

ويأمل بيراميدز في حسم التأهل إلى دور المجموعات ليلاحق الأهلي الذي انتصر على إيجل نوار البوروندي ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-0).

وفي بطولة الكونفدرالية، يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي، في التاسعة مساءً، ويتطلع الفريق المصري لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن أفريقيا للدوري الإنجليزي، سيكون أرسنال على موعد مع كريستال بالاس، في الخامسة مساءً، ويتطلع فريق ميكيل أرتيتا، لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول الترتيب، بالأخص بعد خسارة ليفربول 3-2 أمام برينتفورد.

كما يحل فريق مانشستر سيتي الذي يضم النجم الدولي المصري عمر مرموش، ضيفًا ثقيلا على فريق أستون فيلا في الخامسة مساءً، في لقاء يتطلع خلاله بيب جوارديولا للفوز من أجل ملاحقة أرسنال وسندرلاند على الصدارة والمركز الثاني في المسابقة.

أما في الدوري الإسباني، ستتجه جميع أنظار ومحبي الكرة العالمية إلى ملعب سانتياجو برنابيو الذي سيضم كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وبرشلونة في السادسة والربع مساءً، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وأخيرا يستعد حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة، لخوض مباراة الجولة الثامنة من بطولة الدوري القطري مع فريق الريان في السابعة والنصف مساءً.

جدول مباريات اليوم الأحد بالكامل.. طالع من هنا

وإليكم جدول أبرز مباريات اليوم الأحد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا.. الخامسة مساءً.. عبر قناة أون سبورت 1

فاركو × الإسماعيلي.. الثامنة مساءً.. عبر قناة أون سبورت 1

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي × بيراميدز.. السادسة مساءً.. عبر قناة أون سبورت 2.

الكونفدرالية

المصري البورسعيدي × الاتحاد الليبي.. التاسعة مساءً.. عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × كريستال بالاس.. الخامسة مساءً.. عبر قناة بي إن سبورت 2HD.

أستون فيلا × مانشستر سيتي.. الخامسة مساءً.. عبر قناة بي إن سبورت HD6.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × برشلونة.. السادسة والربع مساءً.. بي إن سبورت HD1.

الدوري الإيطالي

ساسولو × روما.. الخامسة مساءً.

لاتسيو × يوفنتوس.. الحادية عشر إلا ربع مساءً.

دوري نجوم قطر

الوكرة × الريان.. في السابعة والنصف مساءً.. بي إن سبورتس المفتوحة.