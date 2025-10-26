تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد بـ24 نقطة، بعد 8 انتصارات وخسارة وحيدة.

فيما فاز برشلونة في 7 مباريات مع تعادل وخسارة، ليحسم الكلاسيكو المقبل بينهما صراع الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الكلاسيكو

تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث مباراة الكلاسيكو بين النادي الملكي والنادي الكتالوني، عبر قناة "بى ان سبورت 1HD".