التشكيل المتوقع للكلاسيكو.. عودة أراوخو لدفاع برشلونة.. وثنائي هجومي لريال مدريد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:39 ص 26/10/2025
برشلونة وريال مدريد

صورة سابقة من مباراة برشلونة وريال مدريد

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على ريال مدريد مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وستشهد هذه المباراة منافسة قوية على أرضية الملعب، حيث يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وذلك من 9 مباريات فقط خاضهم الفريقان.

ويعيش الثنائي فترة جيدة، حيث انتصر ريال مدريد مؤخرا على يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0، بينما فاز برشلونة على أوليمبياكوس بنتيجة 6-1.

التشكيلات المتوقعة

تشكيل ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، يفكر في بداية المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دين هويسين، ألفارو كاريراس.

في الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر؛ جود بيلينجهام.

في الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

وبالتالي ستشهد هذه التشكيلة عودة هويسن في خط الدفاع بالإضافة إلى وجود داني كارفخال في مركز الظهير الأيمن.

تشكيل برشلونة

بينما سيدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في الدفاع: إريك جارسيا، أراوخو، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

في الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري؛ فيرمين لوبيز.

في الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وبالتالي سيشهد تشكيل برشلونة عودة فيران توريس في الهجوم بالإضافة إلى الاعتماد على أراوخو في الخط الخلفي بجانب تواجد دي يونج في وسط الملعب.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني التشكيل المتوقع

