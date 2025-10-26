المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 2
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الرابعة بقميص الريال.. مبابي يهدر ركلة جزاء في الكلاسيكو (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:48 م 26/10/2025
كيليان مبابي

لحظة تنفيذ كيليان مبابي لركلة الجزاء

ضيع الفرنسي كيليان مبابي، فرصة تعزيز تقدم ريال مدريد على نظيره برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو، المقامة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يتقدم على برشلونة (2-1)، في المباراة التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة العاشرة من الليجا.

مبابي يهدر ركلة جزاء

حصل ريال مدريد على ركلة جزاء، كادت تزيد تقدم ريال مدريد إلى (3-1)، بعدما سدد كيليان مبابي الكرة وتصدى لها تشيزني في الدقيقة 52.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء للمرة الرابعة منذ انضمامه إلى ريال مدريد، بعدما ضيع من قبل ضد ليفربول وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد.

بينما كان كيليان مبابي تمكن من إحراز 14 ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، واحدة منهم كانت ضد برشلونة، في كلاسيكو الموسم الماضي 2024-25، الذي خسره الفريق بنتيجة (4-3).

يلا كورة يقدم تغطية لأحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة دقيقة بدقيقة.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني كيليان مبابي مباراة ريال مدريد وبرشلونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
المصري

المصري

- -
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

3

مباراة الذهاب التي أقيمت في طرابلس، كانت انتهت بالتعادل السلبي بين المصري والاتحاد الليبي، ليتأجل الحسم لموقعة الإياب في مصر.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg