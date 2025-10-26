ضيع الفرنسي كيليان مبابي، فرصة تعزيز تقدم ريال مدريد على نظيره برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو، المقامة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يتقدم على برشلونة (2-1)، في المباراة التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة العاشرة من الليجا.

مبابي يهدر ركلة جزاء

حصل ريال مدريد على ركلة جزاء، كادت تزيد تقدم ريال مدريد إلى (3-1)، بعدما سدد كيليان مبابي الكرة وتصدى لها تشيزني في الدقيقة 52.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء للمرة الرابعة منذ انضمامه إلى ريال مدريد، بعدما ضيع من قبل ضد ليفربول وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد.

بينما كان كيليان مبابي تمكن من إحراز 14 ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، واحدة منهم كانت ضد برشلونة، في كلاسيكو الموسم الماضي 2024-25، الذي خسره الفريق بنتيجة (4-3).

