أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل، خلال مباراة الكلاسيكو بين فريقه ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة، في المواجهة المقامة بملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، في الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وقرر تشابي ألونسو استبدال نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بمواطنه رودريجو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وظهر فينيسيوس معترضًا على قرار استبداله، حيث غادر أرضية الملاعب، ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، متجهًا إلى غرف الملابس.

وبعد عدة دقائق، عاد فينيسيوس جونيور للجلوس على دكة بدلاء ريال مدريد، لكن ظلت علامات الاستياء حاضرة على وجهه.