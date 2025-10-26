المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 2
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

غادر غاضبًا.. فينيسيوس جونيور يثير الجدل في الكلاسيكو بعد استبداله

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:06 م 26/10/2025
غضب فينيسيوس جونيور عقب استبداله

غضب فينيسيوس جونيور عقب استبداله في الكلاسيكو

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل، خلال مباراة الكلاسيكو بين فريقه ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة، في المواجهة المقامة بملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، في الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وقرر تشابي ألونسو استبدال نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بمواطنه رودريجو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وظهر فينيسيوس معترضًا على قرار استبداله، حيث غادر أرضية الملاعب، ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، متجهًا إلى غرف الملابس.

وبعد عدة دقائق، عاد فينيسيوس جونيور للجلوس على دكة بدلاء ريال مدريد، لكن ظلت علامات الاستياء حاضرة على وجهه.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد فينيسيوس جونيور

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

ما قبل المباراة
المصري

المصري

- -
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

3

مباراة الذهاب التي أقيمت في طرابلس، كانت انتهت بالتعادل السلبي بين المصري والاتحاد الليبي، ليتأجل الحسم لموقعة الإياب في مصر.

تفاصيل المباراة
