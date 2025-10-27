كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن استئناف نادي ريال مدريد ضد قرار طرد أندريه لونين حارس مرمى الفريق أمام برشلونة.

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف أمام برشلونة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة العاشرة من الليجا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، مشاجرة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتعرض لونين للطرد المباشر من جانب الحكم سيزار سوتو، على الرغم من أنه كان على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

ووفقًا لشبكة ذا أثلتيك، فإن ريال مدريد قررد الاستئناف على طرد لونين؛ بسبب أن الحارس كان هدفه الدفاع عن زميله فينيسيوس جونيور.

وأهشر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الثلاثي فينيسيوس جونيور، وإيدير ميليتاو، ورودريجو من ريال مدريد، وفران توريس مهاجم برشلونة.

وانفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.