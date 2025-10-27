المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين أمام برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:07 م 27/10/2025
مشادة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بعد الكلاسيكو

ريال مدريد وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن استئناف نادي ريال مدريد ضد قرار طرد أندريه لونين حارس مرمى الفريق  أمام برشلونة.

 وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف أمام برشلونة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة العاشرة من الليجا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، مشاجرة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتعرض لونين للطرد المباشر من جانب الحكم سيزار سوتو، على الرغم من أنه كان على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

ووفقًا لشبكة ذا أثلتيك، فإن ريال مدريد قررد الاستئناف على طرد لونين؛ بسبب أن الحارس كان هدفه الدفاع عن زميله فينيسيوس جونيور.

وأهشر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الثلاثي فينيسيوس جونيور، وإيدير ميليتاو، ورودريجو من ريال مدريد، وفران توريس مهاجم برشلونة.

وانفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو

