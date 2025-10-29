أكد نادي ريال مدريد الإسباني، رفض محكمة مدريد الإقليمية، طعون 3 جهات في قضية دوري السوبر "السوبر ليج".

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي أصدره مساء اليوم الأربعاء، أن المحكمة رفضت الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والدوري الإسباني ورابطة الدوري "الليجا" في قضية دوري السوبر.

وأشار ريال مدريد، إلى أن هذا الحكم يمهد للنادي الملكي الطريق، للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة.

بيان ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "يرحّب نادي ريال مدريد بقرار محكمة مدريد الإقليمية برفض الطعون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد انتهك بشكل خطير، في قضية دوري السوبر (السوبر ليج)، قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي، الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت استغلال الاتحاد (يويفا) لمركزه المهيمن".

وأضاف: "يمهد هذا الحكم الطريق أمام النادي للمطالبة بتعويضات كبيرة".

وواصل: "كذلك يوضح النادي انه أجرى خلال عام 2025، عديد من مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإيجاد حلول، غير أن تلك المباحثات لم تسفر عن أي التزام فعلي بشأن حوكمة أكثر شفافية، واستدامة حقيقة، وحماية أفضل لصحة اللاعبين وتحسين تجربة الجماهير، بما في ذلك نماذج بث مجانية ومفتوحة على مستوى العالم، على غرار ما حصل في كأس العالم للأندية".

وأتم بيان النادي الملكي: "وبناءً على ذلك، يعلن نادي ريال مدريد أنه سيواصل العمل لصالح كرة القدم العالمية وجماهيرها، مع السعي في الوقت نفسه للحصول على تعويضات كبيرة من (يويفا) عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به".