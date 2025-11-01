المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مستقبل غامض ينتظر أرنولد مع ريال مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

05:05 م 29/10/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد، يعاني من صعوبة في التأقلم مع النادي الملكي منذ انتقاله من ليفربول في الصيف.

انتقل الدولي الإنجليزي إلى ريال مدريد بعد رفضه تجديد عقده مع ليفربول، ليوقع عقدًا يمتد حتى صيف 2031.

خاض صاحب الـ27 عامًا مع ريال مدريد خمس مباريات فقط، بواقع 156 دقيقة، حيث عانى في الفترة الأخيرة من إصابة عضلية تعرض لها في لقاء أولمبيك مارسيليا بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ترينت ألكسندر أرنولد يعاني من صعوبة في التأقلم مع ريال مدريد، حيث لم يتمكن الظهير الإنجليزي من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية بسبب أسلوب المدرب تشابي ألونسو.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن أرنولد عانى من الإصابات التي منعته من التواجد بصورة أساسية في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد في الجولة المقبلة ضد فالنسيا في إطار الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الإسباني.

ريال مدريد ليفربول الدوري الإسباني ترينت ألكسندر أرنولد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

