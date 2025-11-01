مستقبل غامض ينتظر أرنولد مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد، يعاني من صعوبة في التأقلم مع النادي الملكي منذ انتقاله من ليفربول في الصيف.

انتقل الدولي الإنجليزي إلى ريال مدريد بعد رفضه تجديد عقده مع ليفربول، ليوقع عقدًا يمتد حتى صيف 2031.

خاض صاحب الـ27 عامًا مع ريال مدريد خمس مباريات فقط، بواقع 156 دقيقة، حيث عانى في الفترة الأخيرة من إصابة عضلية تعرض لها في لقاء أولمبيك مارسيليا بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ترينت ألكسندر أرنولد يعاني من صعوبة في التأقلم مع ريال مدريد، حيث لم يتمكن الظهير الإنجليزي من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية بسبب أسلوب المدرب تشابي ألونسو.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن أرنولد عانى من الإصابات التي منعته من التواجد بصورة أساسية في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد في الجولة المقبلة ضد فالنسيا في إطار الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الإسباني.