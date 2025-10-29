ذكرت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن كلًا من برشلونة وباريس سان جيرمان يراقبان مستقبل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مع جالاتا سراي، أملًا في التعاقد معه، الصيف المقبل 2026.

ويدافع أوسيمين عن شعار جالاتا سراي منذ سبتمبر 2024.

أوسيمين على طاولة برشلونة وباريس سان جيرمان

يواصل نادي برشلونة، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، البحث عن مهاجم جديد، في ظل إمكانية رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الصيف، حيث ينتهي عقد صاحب الـ37 عامًا.

ويرغب فريق المدرب الألماني هانز فليك في استقدام مهاجم من الطراز العالمي، لذا يستهدف ضم أوسيمين، رغم تمسك جالاتا سري به، إذ من المؤكد أن يقدم الفريق التركي طلبات مالية ضخمة.

من جانبه، أشار الصحفي أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، إلى أن اسم أوسيمين يظهر أيضًا على طاولة باريس سان جيرمان.

ورغم قوة هجوم باريس سان جيرمان، لا يملك المدرب الإسباني لويس إنريكي في قائمته مهاجمًا على غرار أوسيمين في المركز رقم 9، مكتفيًا بالبرتغالي جونسالو راموس الذي يحظى بدقائق قليلة.

ومن المنتظر أن يدخل باريس سان جيرمان في صراع انتقالات جديد مع برشلونة في صيف 2026.

التألق مستمر مع جالاتا سراي

يستمر أوسيمين في تألقه مع جالاتا سراي هذا الموسم، محليًا وقاريًا.

ونجح أوسيمين في تسجيل 6 أهداف لجالاتا سراي في 9 مباريات رسمية خاضها هذا الموسم، من بينها هدف الفوز (1-0) على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وكان صاحب الـ26 عامًا لعب لجالاتا سراي معارًا من نابولي في موسم 2024-2025 قبل أن يشتري النادي التركي خدماته في الصيف مقابل 75 مليون يورو.