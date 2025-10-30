آس: تشابي يُجهز أرنولد لخلافة كارفخال في ريال مدريد

عاد ترينت ألكسندر أرنولد إلى دائرة الضوء داخل ريال مدريد، بعدما بات الظهير الأيمن الإنجليزي أمام فرصة ذهبية لإثبات نفسه مع الفريق الملكي، عقب فترة من الإصابات التي عطلت بدايته مع نادي العاصمة.

عودة أرنولد

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أرنولد أصبح المرشح الأول لشغل مركز الظهير الأيمن خلال الأسابيع المقبلة، في ظل غياب داني كارفاخال بعد خضوعه لجراحة جديدة، بينما لم يعد فالفيردي مرشحًا للاستمرار في هذا الدور الدفاعي.

أوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تعاقدت مع أرنولد الصيف الماضي مقابل 8 ملايين يورو من ليفربول، رغم أن عقده كان سينتهي بنهاية الموسم، لرغبتها في الاستفادة من خدماته مبكرًا والمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

ويعتبر ريال مدريد أن الظهير الإنجليزي هو الخيار المستقبلي في الجبهة اليمنى، خاصة مع اقتراب كارفاخال من عامه الـ34، حيث ينتظر ألونسو تألق أرنولد في المباريات القادمة لإثبات أحقيته بالمركز الأساسي في تشكيل الفريق الأبيض.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا مساء الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق مع برشلونة.