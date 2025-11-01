المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مارك كاسادو.. الخيار المنطقي لتعويض غياب بيدري في برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:02 م 01/11/2025
مارك كاسادو

مارك كاسادو

سيتعيّن على هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، إجراء تعديلات جديدة على تشكيلته الأساسية في مباراة الغد أمام إلتشي.

ويلتقي برشلونة مع نظيره إلتشي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني في ملعب "مونتجويك".

إصابة بيدري ستجبر المدرب الألماني على تغيير تركيبة خط الوسط، حيث يُتوقع أن يقوم فليك بدفع الهولندي فرينكي دي يونج إلى مركز أكثر تقدمًا ليشغل الدور الذي يؤديه عادة اللاعب الكناري، على أن يتولى مارك كاسادو مهمة الارتكاز الدفاعي التي يشغلها دي يونج في العادة.

حتى الآن، شارك كاسادو في 10 من أصل 13 مباراة رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم، ما يجعله أحد أكثر لاعبي الفريق مشاركة تحت قيادة فليك.

الخيار المنطقي لتعويض غياب بيدري في برشلونة

ومع ذلك، لدى هانسي فليك بعض الخيارات البديلة التي يمكنه التفكير فيها، رغم أنها لا تبدو بنفس قوة الاعتماد على مارك كاسادو لاعب خط الوسط القادم من سانت بيري دي فيلامايور.

وبافتراض أن فرينكي دي يونج سيكون اللاعب الأكثر تقدمًا في خط الوسط، فإن هناك مرشحين آخرين يمكنهما شغل المركز المحوري إلى جانب كاسادو، أحد هؤلاء هو إيريك جارسيا الذي استخدمه فليك بالفعل في هذا الدور أكثر من مرة سابقًا.

لكن نظرًا لأن المدرب يبدو مصممًا على إشراك الثنائي إيريك جارسيا وكوبارسي في قلب الدفاع، فإن فرص جارسيا في أن يكون بديلاً لبيدري في خط الوسط تبدو محدودة للغاية.

بعد تجربة اللاعب يوم الخميس، يُعد تومي ماركيز لاعب خط الوسط صاحب الـ19 عامًا من الفريق الرديف لبرشلونة، خيارًا إضافيًا للمدرب الألماني هانسي فليك لتعزيز خط الوسط، الذي من المتوقع أن يضم فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز في التشكيلة الأساسية، حيث سيشغل الأخير مركز صانع الألعاب في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق.

وسيعود داني أولمو إلى قائمة الفريق بعد أسابيع من الغياب بسبب الإصابة، لكن مشاركته أساسيًا ستكون مفاجأة، خاصة أن فليك يفضل التعامل بحذر مع اللاعب القادم من تيراسا نظرًا لتاريخه المتكرر مع الإصابات.

أما مارك بيرنال فيعيش وضعًا مشابهًا؛ فرغم ثقة فليك الكبيرة فيه، إلا أن المدرب لا يرغب في المجازفة به بعد أن ابتعد عن الملاعب لمدة عام كامل بسبب إصابة في الركبة، ويفضل إدماجه تدريجيًا في أجواء الفريق.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني بيدري كاسادو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg