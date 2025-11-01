تقارير: ريال مدريد يرفض بيع كامافينجا إلى نيوكاسل

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه من بيع الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق، إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأعرب نادي نيوكاسل عن اهتمام بالحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن ريال مدريد يرفض بيع كامافينجا إلى نادي نيوكاسل، ويتمسك باستمرار اللاعب بين صفوفه.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد أكد أن كامافينجا ليس للبيع مهما كانت الإغراءات المقدمة من النادي الإنجليزي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن نيوكاسل مستعد لتقديم عرض مقابل 70 مليون يورو؛ من أجل الحصول على خدمات كامافينجا.

ويعتبر ريال مدريد، كامافينجا أنه ضمن اللاعبين الأساسيين في مشروعه الجديد، تحت قيادة تشابي ألونسو.

وعاد كامافينجا، من إصابة طويلة تعرض لها في نهاية الموسم الماضين غيبته عن بطولة كأس العالم للأندية في شهر يونيو الماضي.

وشارك كامافينجا في 8 مباريات مع ريال مدريد في مختلف البطولات والمسابقات هذا الموسم وسجل هدفًا.

ويمتلك كامافينجا عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2029.