المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

37 37
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الفرنسي
اوكسير

اوكسير

0 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: ريال مدريد يرفض بيع كامافينجا إلى نيوكاسل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:19 م 01/11/2025
كامافينجا

كامافينجا

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه من بيع الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق، إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأعرب نادي نيوكاسل عن اهتمام بالحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن ريال مدريد يرفض بيع كامافينجا إلى نادي نيوكاسل، ويتمسك باستمرار اللاعب بين صفوفه.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد أكد أن كامافينجا ليس للبيع مهما كانت الإغراءات المقدمة من النادي الإنجليزي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن نيوكاسل مستعد لتقديم عرض مقابل 70 مليون يورو؛ من أجل الحصول على خدمات كامافينجا.

ويعتبر ريال مدريد، كامافينجا أنه ضمن اللاعبين الأساسيين في مشروعه الجديد، تحت قيادة تشابي ألونسو.

وعاد كامافينجا، من إصابة طويلة تعرض لها في نهاية الموسم الماضين غيبته عن بطولة كأس العالم للأندية في شهر يونيو الماضي.

وشارك كامافينجا في 8 مباريات مع ريال مدريد في مختلف البطولات والمسابقات هذا الموسم وسجل هدفًا.

ويمتلك كامافينجا عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2029.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد نيوكاسل كامافينجا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
أستون فيلا

أستون فيلا

43

جووووووول إيكيتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
فالنسيا

فالنسيا

42

الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg