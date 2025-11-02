المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:54 ص 02/11/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو

ريال مدريد

يواصل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز الساحق على فالنسيا بالأمس.

وفاز ريال مدريد برباعية دون رد، أمام فالنسيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز الرابع على الوالي في الدوري الإسباني، ليواصل الابتعاد بصدارة الترتيب.

كما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا عريضًا على إشبيلية بثلاثية دون رد، ليقتجم المربع الذهبي.

بينما يواصل فياريال مفاجآته هذا الموسم، ويفوز على رايو فاليكانو، برباعية دون رد، ويرتقي للصدارة مؤقتًا.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- ريال مدريد 30 نقطة

2- فياريال 23 نقطة

3- برشلونة 22 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 22 نقطة

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا

