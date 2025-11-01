تحدث تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن الفوز أمام فالنسيا، ومواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد برباعية دون رد أمام فالنسيا، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "مبابي سجل هدفين، وهو معدل جيد للمنافسة على الألقاب في نهاية الموسم، نحن في حالة بدنية جيدة، ولم نستقبل أي هدف، وهذا يسعدني للغاية، كانت لدينا حركة جيدة للكرة، وتعافينا بسرعة، تقدمنا ​​في النتيجة، وأدرنا المباراة بشكل جيد، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، أداء متكامل".

وأضاف: "سارت الأمور على ما يرام، في الشوط الثاني، سيطرنا ولعبنا ونحن نفكر في لقاء الثلاثاء (ليفربول)، كنا مسيطرين وتقدمنا ​​بفارق واضح، لذا كان علينا أن نتحلى بالذكاء، سارت الكثير من الأمور على ما يرام، لكننا لا نريد التراخي، ونريد أن نخوض كل مباراة بالتحضير الذهني اللازم، الآن حان دوري أبطال أوروبا، وابتداءً من الغد، نركز على لقاء ليفربول".

وشدد: "كنت غاضبًا لإهدار فينيسيوس ركلة الجزاء، كانت قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً، وكان من الممكن أن تصبح النتيجة 3-0، لحسن الحظ، سجل بيلينجهام هدفًا سريعًا بعد ذلك، هذا هو سبب الغضب، هذا كل شيء، لكن في المجمل لعب مباراة جيدة".

وأوضح: "مبابي ليس منفذ ركلات الجزاء الوحيد، نحن من نحدد منفذي الركلات، وكيليان هو الأول، ثم تُتخذ القرارات، يُعجبني احتساب ركلات الجزاء، إنها فرصة جيدة. سجل كيليان الركلة الأولى، وكنت أتمنى لو سجل الثانية، لكن كيليان لا يزال منفذ الركلات المُختار".

وعن أداء فيدي فالفيردي: "جميعنا نشهد مستواه، ومدى اكتماله، يمتلك روح لاعب خط الوسط مع الكرة، وهو قوي جدًا دفاعيًا، مستواه في تحسن مستمر، ويزداد ارتياحه في هذا المركز، إنه لاعب متكامل، متعدد المهارات، يلعب في هذا المركز بدافع الضرورة، وهو يؤدي بشكل ممتاز".

واستطرد: "سيُظهر لنا الزمن ما سيحدث في الأشهر الستة المقبلة، وما قد يحدث في المتوسطات هو مجرد تكهنات، لكن مبابي يمتلك موهبة التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، وتسجيل الأهداف بسهولة. سيسجل الكثير من الأهداف هذا الموسم، لكنني لا أعرف عددها".

وعن بيلينجهام قال: "مركزه شيء، وما يحدث قبل وصوله شيء آخر، علينا أن نعمل على تطويره في جوانب فعّالة ومثمرة، كان مركزه أمام المرمى جيدًا جدًا بالنسبة له، أما كيفية وصوله إلى هناك فهو ما نعمل عليه، عندما نحتاجه في هذه المراكز، يكون في أوج عطائه، مع أنه سيتمكن يومًا ما من التراجع إلى عمق الملعب بفضل هذه الموهبة. اليوم وجدناه يلعب بشكل جيد".

وأشار إلى: "من المستحيل اللعب بنفس اللاعبين طوال الموسم؛ المهم هو فهم واضح للطريقة، لدينا دفاعات مرنة، وسيعود ألابا قريبًا، وروديجر جاهز للكتلة الهجومية التالية، وهذا يمنحنا جودة تنافسية وتكتيكية، المهم هو فهم واضح للمفاهيم، والتركيز، والتحضير الذهني".

"لن نتدرب في أنفيلد، وهذا قراري، لأنه يتعين علينا الاستعداد للمباراة ونفضل أن نلعبها في مجمعنا الرياضي حتى لا يتم التقاطنا بواسطة 200 كاميرا".

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.