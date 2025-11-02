أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره إلتشي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بينما يقع إلتشي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

عودة أولمو وليفاندوفسكي

شهدت قائمة النادي الكتالوني، عودة الثنائي داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي، قبل مواجهة إلتشي في الليجا.

وكان الثنائي غاب عن المباريات الماضية، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها مؤخراً.

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، دييجو كوشين، إيدير ألير.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، تشافي إيسبارات.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو فيرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني باردجي.