كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

عودة أولمو وليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:32 م 02/11/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره إلتشي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بينما يقع إلتشي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

طالع ترتيب جدول الدوري الإسباني من هنا

عودة أولمو وليفاندوفسكي

شهدت قائمة النادي الكتالوني، عودة الثنائي داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي، قبل مواجهة إلتشي في الليجا.

وكان الثنائي غاب عن المباريات الماضية، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها مؤخراً.

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، دييجو كوشين، إيدير ألير.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، تشافي إيسبارات.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو فيرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني باردجي.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني إلتشي

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

