حرص بريدراج مياتوفيتش، أسطورة ريال مدريد، على توجيه رسالة حاسمة إلى النجم فينيسيوس جونيور بشأن مستقبله مع الميرنجي، في ظل الغموض القائم حول تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فينيسيوس جونيور بنهاية الموسم المقبل (صيف 2027)، دون أن يحسم الاتفاق على تجديده بعد، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن اللاعب يريد تقاضي راتب مماثل لما يتقاضاه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

فينيسيوس يتلقى رسالة بشان مستقبله مع الريال

وأكد مياتوفيتش في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" أن فينيسيوس قدم الكثير للنادي وسجل في مباريات مهمة، لكنه مخطئ إذا أراد راتبًا مساويًا لمبابي، مضيفًا: "ريال مدريد أدار رواتب لاعبيه جيدًا، وفي كل فريق عظيم يوجد لاعب أو اثنان يتقاضون أعلى أجر".

وتابع أسطورة ريال مدريد خلال تصريحاته: "مبابي يستحق راتبه الأعلى لأنه جاء مجانًا ولم تدفع ريال مدريد أي مبلغ لصالح باريس سان جيرمان. وإذا كان اللاعب راضيًا عن راتبه الحالي فليبقى، وإلا فعليه الرحيل عن النادي".

وبسؤاله عن مشاركة "فيني" ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أتم مياتوفيتش: "أعتقد أن فينيسيوس سيبدأ بشكل أساسي، رغم أن تشابي هيرنانديز يفضل التناوب بين اللاعبين واستخدام خيارات متعددة".

صدام ناري بين ريال مدريد وليفربول

من المقرر أن يلعب ريال مدريد مباراته القادمة ضد ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "آنفيلد رود" مجريات القمة الأوروبية المرتقبة، وتنطلق فعالياتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد ليفربول بالمرتبة العاشرة، وفي رصيده 6 نقاط فقط.