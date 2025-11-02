فجر النجم الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع فريق أرسنال مفاجأة قوية، حول سر رفض الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، رغم اهتمام الأخير بالحصول على خدماته.

وشهدت الانتقالات الصيفية الماضية اهتمام ملحوظ من جانب العملاق الإسباني، ريال مدريد، بالتعاقد مع ويليام ساليبا، لكن الأخير فضل الاستمرار داخل ملعب "الإمارات".

ساليبا يوضح سر رفض عرض ريال مدريد

وقال ساليبا، خلال تصريحات إعلامية عبر شبكة "تيليفوت" الفرنسية: "أمر مغرٍ أن يهتم بالتعاقد معك نادٍ بحجم ريال مدريد، لكنني في النهاية أردت الفوز بالألقاب مع أرسنال، قبل التفكير في أي شيء آخر".

وكان ساليبا قد جدد عقده مع الجانرز حتى 2030، بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين، من أجل تمديد العقد، ومن ثم استمرار قلب الدفاع الفرنسي ضمن صفوف الفريق اللندني، نظرًا لاهتمام كبار أوروبا بخدماته.

ودافع النجم الفرنسي الدولي عن قميص آرسنال خلال 146 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية 80 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

وفي سياق متصل، يتواجد أرسنال في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 25 نقطة، بفارق 7 نقاط، عن أقرب منافسيه، بورنموث (18 نقطة).