خطوة من راشفورد للاستمرار مع برشلونة

يرغب الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب فريق برشلونة، في الاستمرار رفقة "البلوجرانا"، حيث يلعب على سبيل الإعارة بعد قدومه من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ممثلي اللاعب ماركوس راشفورد قاموا بمحادثات مع برشلونة بشأن شروط العقد في حال قرر النادي الإسباني تحويل عقد اللاعب إلى صفقة دائمة.

وقامت إدارة برشلونة في الصيف الماضي باستعارة راشفورد لمدة موسم، ليقدم الجناح الإنجليزي بداية جيدة، مما جعله يرتبط بالانتقال الدائم لصفوف الفريق الإسباني.

وخاض الجناح الإنجليزي 13 مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع سبعة أهداف في كافة البطولات.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة إلتشي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من الفوز في سبع مباريات، والتعادل في واحدة، والخسارة في مباراتين.