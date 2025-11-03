المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لمدة شهر كامل.. ريال مدريد رحالة خارج ملعبه

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:38 ص 03/11/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لخوض عدة رحلات خارج أرضه، إذ لن يخوض الفريق الملكي أي مباريات على ملعبه "سانتياجو برنابيو" لمدة شهر كامل.

وفي مصادفة نادرة، أسفر جدول مباريات ريال مدريد في مختلف البطولات عن 6 مباريات متتالية خارج أرضه، لينتقل بين إنجلترا واليونان بجانب عدة مدن إسبانية.

ريال مدريد رحالة خارج ملعبه

تبدأ رحلات ريال مدريد بمواجهة مضيفه ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بعد ذلك يعود الريال إلى مدريد ليخوض مباراة ديربي مصغر على ملعب جاره رايو فاييكانو في الجولة 12 من الدوري الإسباني يوم 9 نوفمبر الحالي.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي لهذا الشهر، يخرج الريال لمواجهة مضيفه إلتشي في الجولة 13 من الليجا يوم 23 نوفمبر، قبل 3 أيام من السفر لمواجهة أولمبياكوس اليوناني في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

وفي نهاية نوفمبر يحل فريق المدرب تشابي ألونسو ضيفا على جيرونا في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

بعد ذلك يلتقي الملكي مع أتلتيك بلباو يوم 3 ديسمبر في مباراة تم تقديم موعدها من الجولة 19 لليجا، بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني في نفس موعد إقامة الجولة في شهر يناير.

وفي الجولة 15 من الدوري يعود ريال مدريد للعب على أرضه باستضافة سيلتا فيجو يوم 7 ديسمبر.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني

