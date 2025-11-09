نجح الدنماركي ييس توروب، في التتويج بأول بطولاته مع النادي الأهلي، بحصد لقب كأس السوبر المصري 2025، أمام الزمالك.

واستطاع الأهلي التتويج بلقب السوبر المصري، عقب فوزه على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة النهائية، على ملعب "محمد بن زايد".

تقدم الأهلي في الدقيقة 45 بهدف أشرف بنشرقي، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، حيث سدد المغربي كرة استقرت على يمين الحارس محمد عواد.

وسجل مروان عطية الهدف في الدقيقة 72 من زمن المباراة، بصناعة من طاهر محمد طاهر، ليعزز النتيجة لصالح الأهلي.

ورفع الفريق الأهلاوي رصيده من ألقاب السوبر إلى 16 لقب، مقابل 4 فقط لصالح الغريم التقليدي، الزمالك.

والتقى الغريمين التقليديين من قبل في السوبر المصري خلال 10 مرات، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات مقابل انتصارين للأبيض.

مدربين حققوا السوبر في بداية مشوارهم مع الأهلي

1- توني أوليفيرا

قاد البرتغالى تونى أوليفيرا الأهلي أمام الزمالك، في كأس السوبر المصرى عام 2003 في المباراة التي فاز بها الأحمر (3-1) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

2- خوان كارلوس جاريدو

قاد الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، الأهلى للفوز بالسوبر أمام الزمالك، خلال عام 2014 في لقاء انتهى بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى.

3- مارسيل كولر

قاد السويسري مارسيل كولر الأهلي أمام الزمالك بالسوبر المصرى عام 2022 في لقاء حسمه النادي الأهلي، بالفوز (2-0).

4- بيس توروب

استهل الدنماركي توروب فترته مع المارد الأحمر، بحصد لقب السوبر 2025 أمام الزمالك، بالفوز في النهائي بهدفين دون رد.