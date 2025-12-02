المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة المتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 14

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:56 ص 02/12/2025
فريق برشلونة

برشلونة

انتهت منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، بعد التعادل الإيجابي الذي سيطر على مباراة رايو فاييكانو وفالنسيا على ملعب "فاييكاس".

وواصل رايو فاييكانو سلسلة تعادلاته للجولة الثالثة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

أما فالنسيا فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 14

وشهدت الجولة 14 بعد نهايتها، تصدر نادي برشلونة الإسباني لجدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة بعد فوزه على ألافيس (3-1).

واستفاد النادي الكتالوني، من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد بالتعادل (1-1) أمام جيرونا لحساب الجولة ذاتها.

واحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

ويأتي نادي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 31 نقطة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملاً.. اضغط هنا

مباراة برشلونة القادمة
