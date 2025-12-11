نجا تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، من العقاب بعد الخسارة التي تلقاها في مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1، حيث كانت هناك شكوك حول رحيله بعد انتهاء المباراة.

ولكن قامت إدارة ريال مدريد بتجديد الثقة في المدرب الإسباني، على الرغم من خسارته في مباراة السماوي ولكونها الخسارة الثانية له على التوالي عقب خسارة سيلتا فيجو في الليجا بثنائية.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت شبكة "بي بي سي سبورت" أن مستقبل ألونسو سيكون في خطر في حال خسارته للمرة الثالثة على التوالي في مباراة ألافيس المقبلة في الدوري الإسباني.

وقالت الشبكة، إن الهزيمة الثالثة على التوالي بالنسبة لألونسو قد تعني النهاية له داخل أسوار الملكي، برغم أن هزيمة مانشستر سيتي كانت أليمة لجماهير ريال مدريد، التي تتخذ دائمًا بيب جوارديولا منافسًا لهم، نظرًا لمسيرته التدريبية الكبيرة مع برشلونة والتي شهدت منافسة قوية مع ريال مدريد.

وكان قد ناقش مجلس إدارة ريال مدريد خياراته وأفكاره حول مصير ألونسو في وقت متأخر من الليل عقب الهزيمة أمام سيلتا فيجو يوم الأحد الماضي، وبالتالي سيظل ألونسو تحت خطر الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة، خاصةً بعد احتمالية عقد اجتماعات جديدة من قبل المجلس بعد خسارة السماوي.

ورد ألونسو على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي لفريقه بعد خسارتهم من السيتي، حيث سُئل المدرب الإسباني على حديثه مع بيريرز بعد الخسارة، ليرد قائلاً: "لقد جئت إلى هنا مباشرة، لم أتحدث مع أحد".

وتوقع التقرير إجراء المزيد من المحادثات بين ألونسو وإدارة ريال مدريد في الفترة المقبلة، بسبب سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة في أكثر من مسابقة مختلفة.

جدير بالذكر أنه في آخر 5 مباريات رسمية خاضها الملكي، لم يتجاوز الفريق تسجيل هدف واحد، حيث سجل الفريق 5 أهداف في 5 مباريات، بالرغم من وجود فينيسيوس جونيور ومبابي وبيلينجهام، وهم الأكثر فعالية تجاه المرمى في فريق ريال مدريد.