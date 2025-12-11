المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مهاجم ريال مدريد يشعل منافسة بين ثنائي الدوري الألماني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:52 م 11/12/2025
جونزالو جارسيا

جونزالو جارسيا

كشفت تفارير صحفية، عن اهتمام اثنين من أندية الدوري الألماني، بالحصول على خدمات جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويبحث نادي شتوتجارت عن التعاقد مع مهاجم جديد، لديه إمكانية للتطور، ويجيد الضغط العالي، ويكون راتبه مناسبًا، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم ريال مدريد على رادار الدوري الألماني

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فإن جونزالو جارسيا، لاعب ريال مدريد، يُعد هدفاً رئيسيًا لنادي شتوتجارت في الشتاء القادم.

وقدّم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا -والذي يمتد عقده حتى عام 2030- أداءً مميزًا بتسجيله أربعة أهداف في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بينما لم يسجل جارسيا أي هدف في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقد شارك أساسيًا ولمدة 58 دقيقة، في خسارة الريال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (1-2)، بدوري الأبطال، أمس الأربعاء.

وسيكون إتمام الصفقة أمرًا سهلاً على شتوتجارت، خلال يناير المقيل، إذ يميل ريال مدريد أكثر إلى خيار الإعارة، خاصة أن سعر بيع جونزالو سيكون مرتفعًا.

بينما أفادت صحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung" أن جارسيا مُرشح أيضًا للانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت في يناير، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول.

ريال مدريد شتوتجارت الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت جونزالو جارسيا

