مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني.. فالنسيا يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع ريال مايوركا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:55 م 19/12/2025
فالنسيا ضد مايوركا

فالنسيا ضد مايوركا

سقط فريق فالنسيا في فخ تعادل مخيب للآمال، أمام ريال مايوركا، بهدف لكل منها، مساء اليوم الجمعة، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت مباراة فالنسيا أمام ريال مايوركا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة "الليجا" لموسم 2025-2026، على ملعب "ميستايا".

فالنسيا يتعادل مع ريال مايوركا

ضم تشكيل فالنسيا الرسمي: "أجيريزابالا، تييري، تاريجا، كوبيتي، جايا، بيبيلو، أوجرينيتش، لويس ريوخا، أندريه ألميدا، بلتران، هوجو دورو".

تقدم ريال مايوركا بالهدف الأول أمام فالنسيا، بواسطة اللاعب سامو كوستا، خلال الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وخلال الشوط الثاني استطاع فريق الخفافيش إدراك التعادل أمام مايوركا، بهدف سجله اللاعب هوجو دورو، خلال الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فالنسيا إلى 16 نقطة، في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، عقب خوض 17 جولة.

بينما ارتفع رصيد ريال مايوركا إلى 18 نقطة، في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية لموسم 2025-2026.

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا

فالنسيا الدوري الإسباني ريال مايوركا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

