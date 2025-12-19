سقط فريق فالنسيا في فخ تعادل مخيب للآمال، أمام ريال مايوركا، بهدف لكل منها، مساء اليوم الجمعة، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت مباراة فالنسيا أمام ريال مايوركا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة "الليجا" لموسم 2025-2026، على ملعب "ميستايا".

فالنسيا يتعادل مع ريال مايوركا

ضم تشكيل فالنسيا الرسمي: "أجيريزابالا، تييري، تاريجا، كوبيتي، جايا، بيبيلو، أوجرينيتش، لويس ريوخا، أندريه ألميدا، بلتران، هوجو دورو".

تقدم ريال مايوركا بالهدف الأول أمام فالنسيا، بواسطة اللاعب سامو كوستا، خلال الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وخلال الشوط الثاني استطاع فريق الخفافيش إدراك التعادل أمام مايوركا، بهدف سجله اللاعب هوجو دورو، خلال الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فالنسيا إلى 16 نقطة، في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، عقب خوض 17 جولة.

بينما ارتفع رصيد ريال مايوركا إلى 18 نقطة، في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية لموسم 2025-2026.

