لاسانا ديارا يطالب فيفا بـ75 مليون دولار.. ما القصة؟

يطالب اللاعب الفرنسي المعتزل لاسانا ديارا، فيفا، بتعويض مالي يقدر بـ75 مليون دولار أمريكي، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية اليوم الإثنين.

لاسانا ديارا الذي توقف عن ممارسة كرة القدم في 2019 ارتدى في مسيرته الطويلة قمصان أندية كبيرة، أبرزها تشيلسي وأرسنال وريال مدريد وأولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، كما خاض تجربة عربية رفقة الجزيرة الإماراتي.

لاسانا ديارا يشتكي فيفا

ذكرت وكالة فرانس برس الفرنسية، اليوم الإثنين، أن محامي لاسانا ديارا رفع دعوى رسمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، طلب خلالها الحصول على تعويض يقدر بـ75 مليون دولار.

وأوضحت أن نزاع لاسانا ديارا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم يعود إلى عام 2014، حيث طالب المحامي الخاص به، بحسب بيان رسمي بـ"بتعويض عن الأضرار التي تسببت بها لوائح فيفا".

ما القصة؟

تعود قضية لاسانا ديارا إلى عام 2014.

وبدأت القضية عندما فسخ نادي لوكوموتيف موسكو عقد لاسانا ديارا، بحجة عدم وفاء اللاعب بالتزاماته، ليلجأ الطرفان إلى محاكم فيفا التي قضت بتغريم اللاعب 10 ملايين يورو، مع إيقافه 15 شهرًا.

وبسبب إيقافه، تراجع نادي شارلروا البلجيكي عن التعاقد مع لاسانا ديارا، رغم أن الطرفين كان في طريقهما إلى التوصل إلى اتفاق رسمي.

ولجأ ديارا إلى محكمة العدل الأوروبية التي أنصفت اللاعب ضد فيفا، ما استدعى المحامي الخاص به إلى محاولة الحصول على تعويض مالي كبير بسبب الأضرار التي دمرت مسيرة اللاعب مع كرة القدم.

وأضافت الوكالة الفرنسية: "ديارا أكد أنه لم يتلق أي مبادرة لتسوية ودية مع فيفا، لذا لجأ إلى القضاء مجددًا".