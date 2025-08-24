المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رئيس مارسيليا: ما حدث بين رابيو وجوناثان رو "بالغ الخطورة"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:31 م 20/08/2025 تعديل في 24/08/2025
رابيو

أدريان رابيو

يرى الإسباني بابلو لونجوريا، رئيس نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أن ما حصل بين أدريان رابيو وزميله الإنكليزي جوناثان رو دفع النادي إلى وضعهما على لائحة الانتقالات، وأنه كان "حدثا بالغ الخطورة والعنف وغير مسبوق".

النادي أكد أن مشادة حدثت بين رابيو ورو بعد خسارة الفريق أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي، ووصف الواقعة بأنه "سلوك غير مقبول".

لاسانا ديارا يطالب فيفا بـ75 مليون دولار.. ما القصة؟

وقال لونجوريا في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنه "كان علينا اتخاذ قرار بعد حدث تجاوز الحدود المقبولة في ناد لكرة القدم، كما الحال في أي مؤسسة"، مضيفا أن هذا "قرار يحمي المؤسسة ويحمي الموسم".

وأضاف: "لم أكن في غرفة الملابس، لكن ما يمكنني قوله هو أن كل ما نقله لي الموظفون، الرياضيون وغير الرياضيين، هو أنه أمر غير مسبوق، عنيف، وعدواني جدا، وأنه تجاوز كل الحدود".

وتابع: "روبرتو دي زيربي (مدرب الفريق) يدرب منذ 13 عاما، والمدير الرياضي مهدي بنعطية في أعلى مستويات كرة القدم منذ أن كان في العشرينات من عمره، وأنا بدأت مسيرتي في الكرة الاحترافية قبل 20 عاما، أعتقد أن لدينا نحن الثلاثة خبرة كافية لنقول إننا لم نر شيئا مماثلا في السابق في غرفة الملابس".

وأتم: "هل تعتقدون أني، كرئيس مارسيليا، سعيد بهذا الوضع مع أحد أنجح لاعبي الموسم الماضي والذي كنت أعتبره قدوة؟، بصراحة، كناد، سنعاني من هذا الوضع، نحن ضحايا لأمر نادر حصوله في عالم كرة القدم".

بالأرقام.. أسبوع المحترفين المصريين في أوروبا 

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله إلى نهاية عقده مع "السيدة العجوز".

وقدّم رابيو (30 عاما) تضحيات مالية كبيرة كي ينضم إلى مارسيليا، وهو الذي كان يتقاضى سنويا 7 ملايين يورو سنويا وفقا للصحافة الإيطالية.

وخاض الموسم الماضي 31 مباراة بألوان النادي، مسجلا 10 أهداف، بينها 9 في الدوري الذي أنهاه مارسيليا ثانيا خلف باريس سان جرمان، ليشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أما بالنسبة للجناح الشاب رو (22 عاما) فكان من المرشحين لمغادرة النادي هذا الصيف، علما بأنه انضم لمارسيليا في صيف 2024 قادما من نوريتش سيتي على سبيل الإعارة قبل التوقيع معه نهائيا هذا الصيف.

