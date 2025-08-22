المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موناكو يحسم موقفه من التعاقد مع رابيو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:15 م 22/08/2025
رابيو

أدريان رابيو

نفى نادي موناكو اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط أدريان رابيو، الذي أصبح مؤكدا رحيله عن أولمبيك مارسيليا، منافسه في الدوري الفرنسي.

مارسيليا أعلن عرض رابيو للبيع، بعد اشتباكه مع زميله جوناثان رو عقب الخسارة أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي قبل أيام.

فلسطين تصدر بيانا بعد قرار النرويج بشأن مباراة الكيان

وأشارت تقارير إلى أن رو، الذي تم إيقافه أيضا مع رابيو وعرضه للبيع، يقترب من الانتقال إلى بولونيا الإيطالي، بينما يظل موقف صاحب الـ30 عاما أكثر غموضا، ولم يتضح ناديه الجديد بعد.

عندما كان لاعبا حرا الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس، ارتبط اسم رابيو بالانتقال إلى موناكو.

لكن تياجو سكورو، الرئيس التنفيذي لموناكو نفى تجديد نادي الإمارة اهتمامه باللاعب، وقال في تصريحات نقلها موقع "Get French Football News": "لا، لم نناقش الأمر قط" .

بالموسم الـ20.. نوير يكتب التاريخ في الدوري الألماني

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله إلى نهاية عقده مع "السيدة العجوز".

خاض اللاعب في الموسم الماضي 31 مباراة مع مارسيليا مسجلا 10 أهداف، بينها 9 في الدوري الذي أنهاه الفريق ثانيا خلف باريس سان جيرمان، ليشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يُقدّر مارسيليا اللاعب الفرنسي بـ15 مليون يورو، وهو محل اهتمام العديد من الأندية الإيطالية، بما في ذلك ميلان وإنتر بجانب يوفنتوس ناديه السابق.

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد

الدوري الفرنسي أدريان رابيو أولمبيك مارسيليا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg