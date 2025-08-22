موناكو يحسم موقفه من التعاقد مع رابيو

نفى نادي موناكو اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط أدريان رابيو، الذي أصبح مؤكدا رحيله عن أولمبيك مارسيليا، منافسه في الدوري الفرنسي.

مارسيليا أعلن عرض رابيو للبيع، بعد اشتباكه مع زميله جوناثان رو عقب الخسارة أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي قبل أيام.

وأشارت تقارير إلى أن رو، الذي تم إيقافه أيضا مع رابيو وعرضه للبيع، يقترب من الانتقال إلى بولونيا الإيطالي، بينما يظل موقف صاحب الـ30 عاما أكثر غموضا، ولم يتضح ناديه الجديد بعد.

عندما كان لاعبا حرا الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس، ارتبط اسم رابيو بالانتقال إلى موناكو.

لكن تياجو سكورو، الرئيس التنفيذي لموناكو نفى تجديد نادي الإمارة اهتمامه باللاعب، وقال في تصريحات نقلها موقع "Get French Football News": "لا، لم نناقش الأمر قط" .

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله إلى نهاية عقده مع "السيدة العجوز".

خاض اللاعب في الموسم الماضي 31 مباراة مع مارسيليا مسجلا 10 أهداف، بينها 9 في الدوري الذي أنهاه الفريق ثانيا خلف باريس سان جيرمان، ليشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يُقدّر مارسيليا اللاعب الفرنسي بـ15 مليون يورو، وهو محل اهتمام العديد من الأندية الإيطالية، بما في ذلك ميلان وإنتر بجانب يوفنتوس ناديه السابق.

