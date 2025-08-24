اقتنص فريق ليل انتصارًا قاتلًا على حساب ضيفه فريق موناكو، بهدف في الدقائق الأخيرة، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة ليل ضد موناكو، انتهت بنتيجة (1-0)، بفضل هدف أولييفه جيرو الذي منحه فريقه الانتصار الأول هذا الموسم في الدوري.

انتصار ليل ضد موناكو

وتمكن أوليفييه جيرو من تسجيل هدف ليل الوحيد ضد موناكو، في الدقيقة 1+90، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.

ونجح المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو من التسجيل للمباراة الثانية تواليًا، بعدما أحرز هدفًا في مباراة ليل الأولى ضد ستاد بريست.

ورفع ليل رصيده إلى 4 نقاط، ليصبح بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد موناكو عند 3 نقاط فقط.

وفي مباريات أخرى اليوم الأحد ضمن الدوري الفرنسي، فاز لوريان ضد رين (4-0)، كما عاد لانس بانتصار من خارج ملعبه أمام لوهافر (1-2)، بالإضافة لفوز تولوز على ضيفه بريست (2-0).