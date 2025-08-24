المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدف في الـ+90.. جيرو ينصر ليل على موناكو بسيناريو مثير

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:50 م 24/08/2025
ليل وموناكو

مباراة ليل وموناكو

اقتنص فريق ليل انتصارًا قاتلًا على حساب ضيفه فريق موناكو، بهدف في الدقائق الأخيرة، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة ليل ضد موناكو، انتهت بنتيجة (1-0)، بفضل هدف أولييفه جيرو الذي منحه فريقه الانتصار الأول هذا الموسم في الدوري.

جدول ترتيب الدروي الفرنسي الممتاز.. طالع من هنا

انتصار ليل ضد موناكو

وتمكن أوليفييه جيرو من تسجيل هدف ليل الوحيد ضد موناكو، في الدقيقة 1+90، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.

ونجح المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو من التسجيل للمباراة الثانية تواليًا، بعدما أحرز هدفًا في مباراة ليل الأولى ضد ستاد بريست.

ورفع ليل رصيده إلى 4 نقاط، ليصبح بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد موناكو عند 3 نقاط فقط.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي الممتاز.. طالع من هنا

وفي مباريات أخرى اليوم الأحد ضمن الدوري الفرنسي، فاز لوريان ضد رين (4-0)، كما عاد لانس بانتصار من خارج ملعبه أمام لوهافر (1-2)، بالإضافة لفوز تولوز على ضيفه بريست (2-0).

مباراة ليل القادمة
موناكو ليل أوليفييه جيرو الدوري الفرنسي الممتاز

