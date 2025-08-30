المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليل يكتسح لوريان بسباعية ويقفز لصدارة الدوري الفرنسي مؤقتًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:47 م 30/08/2025
ليل وموناكو

ليل يسحق لوريان في الدوري الفرنسي

حقق ليل انتصارًا عريضًا خارج ملعبه بعدما سحق مضيفه لوريان بنتيجة (7-1)، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

تفاصيل مباراة ليل ضد لوريان

افتتح ليل التسجيل مبكرًا عبر رومان بيرو ثم أضاف ماتياس فرنانديز باردو الهدف الثاني في الدقيقتين 46 و53.

قبل أن يقلص لوريان الفارق بهدف عن طريق توسين آييجون في الدقيقة 64.

لكن رد ليل جاء كاسحًا، حيث عاد فرنانديز باردو ليسجل هدفه الثاني، وأضاف المغربي حمزة إكمان "ثنائية" شخصية.

بينما ساهم كل من أرنار هارالدسون وأسامة الصحراوي في مهرجان الأهداف المتأخر بالدقائق 77 و80 و87 و93 و95، ليحولوا المباراة إلى ليلة تاريخية للفريق الضيف.

ترتيب الفريقين في جدول الترتيب

وبهذه النتيجة، رفع ليل رصيده إلى 7 نقاط ليعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بشكل مؤقت.

فيما تجمد رصيد لوريان عند 3 نقاط من فوز وحيد وخسارتين منذ انطلاق الموسم.

مباراة ليل القادمة
