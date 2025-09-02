المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ميليك الضحية الوحيدة.. يوفنتوس يعلن قائمته لدوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:18 م 02/09/2025
يوفنتوس

يوفنتوس يكشف قائمته الرسمية لدوري الأبطال

أعلن نادي يوفنتوس قائمته الرسمية المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث استبعد المهاجم البولندي أركاديوس ميليك من حسابات المدرب إيجور تيودور، في قرار لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى وضعية اللاعب داخل الفريق.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حدد يوم الثلاثاء 2 سبتمبر كموعد نهائي لتقديم قوائم الأندية المشاركة في البطولة، وهو ما التزم به البيانكونيري دون أي مفاجآت كبيرة.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الوافدون الجدد حاضرون

وضمّت القائمة جميع الصفقات الصيفية، وعلى رأسها إيدون زيجروفا ولويس أوبيندا، اللذان أُبرمت صفقتيهما في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

كما تواجد المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش ضمن القائمة، رغم ارتباط اسمه طوال الصيف بالرحيل عن أليانز ستاديوم.

قائمتان: "أ" و"ب"

تنص لوائح البطولة على إمكانية تسجيل 25 لاعبًا كحد أقصى في القائمة (أ)، على أن يكون ثمانية منهم "مدربين محليًا"، من بينهم أربعة على الأقل تخرجوا من أكاديمية النادي نفسه.

أما القائمة (ب) فتخصص للاعبين الشباب المولودين بعد 1 يناير 2004، بشرط قضاء عامين على الأقل في النادي.

ومن المثير للانتباه أن النجم التركي الشاب كينان يلديز وُضع في القائمة (ب) وليس ضمن الفريق الأساسي في القائمة (أ).

مرموش أمام اختبار الأبطال في موسمه الثاني مع السيتي

قائمة يوفنتوس لدوري الأبطال

القائمة (أ):

ماتيا بيرين، جليسون بريمر، فيديريكو جاتي، مانويل لوكاتيلي، لويد كيلي، فرانسيسكو كونسيساو، تيون كوبمينيرز، دوسان فلاهوفيتش، إيدون زيجروفا، بيير كالولو، ميشيل دي جريجوريو، فاسيلي أدزيتش، فيليب كوستيتش، خيفرين تورام، لويس أوبيندا، فابيو ميريتي، ويستون ماكيني، كارلو بينسوجليو، دانييلي روجاني، جواو ماريو، أندريا كامبياسو، جوناثان ديفيد، خوان كابال.

القائمة (ب):

كينان يلديز، جوناس روحي، خافيير جيل بوش، فيليبو سكاليا، ماتيو فوسكالدو، برونو مارتينيز.

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس إيجور تيودور فلاهوفيتش أوبيندا قائمة يوفنتوس زيجروفا البيانكونيري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

