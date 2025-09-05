المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليون يتحرك لاستعادة رشيد غزال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

07:03 م 05/09/2025
رشيد غزال

رشيد غزال

يقترب نادي ليون الفرنسي من التعاقد مع الجناح الجزائري رشيد غزال، في صفقة انتقال حر.

غزال البالغ من العمر 33 عاما، يعد أحد خريجي أكاديمية ليون، ولا يرتبط بأي ناد حاليا، حيث أنهى عقده مؤخرا مع ريزه سبور التركي، ليصبح لاعبا حرا.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد توصل ليون لاتفاق مع غزال على عقد لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل النادي في التعاقد مع مهاجم صريح خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، ما دفعه للبحث عن تدعيمات هجومية بعد غلق باب القيد.

ويمكن للنادي الفرنسي أن يضم لاعبين لا يرتبطون بأي ناد آخر، بعد إغلاق الميركاتو.

جدير بالذكر أن اللاعب الجزائري شارك في 25 مباراة مع الفريق التركي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وخاض غزال مع ليون 119 مباراة سجل خلالها 19 هدفا، قبل أن يغادر إلى موناكو في صيف 2017.

تعرف على ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

الدوري الفرنسي أولمبيك ليون رشيد غزال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg