ليون يتحرك لاستعادة رشيد غزال

يقترب نادي ليون الفرنسي من التعاقد مع الجناح الجزائري رشيد غزال، في صفقة انتقال حر.

غزال البالغ من العمر 33 عاما، يعد أحد خريجي أكاديمية ليون، ولا يرتبط بأي ناد حاليا، حيث أنهى عقده مؤخرا مع ريزه سبور التركي، ليصبح لاعبا حرا.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد توصل ليون لاتفاق مع غزال على عقد لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل النادي في التعاقد مع مهاجم صريح خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، ما دفعه للبحث عن تدعيمات هجومية بعد غلق باب القيد.

ويمكن للنادي الفرنسي أن يضم لاعبين لا يرتبطون بأي ناد آخر، بعد إغلاق الميركاتو.

جدير بالذكر أن اللاعب الجزائري شارك في 25 مباراة مع الفريق التركي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وخاض غزال مع ليون 119 مباراة سجل خلالها 19 هدفا، قبل أن يغادر إلى موناكو في صيف 2017.

