يعتقد اللاعب الإسباني رودري أن جائزة الكرة الذهبية 2025 ستذهب إلى أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان.

وقدم باريس سان جيرمان موسمًا تاريخيًا في 2024-2025 تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، ليحصد 5 ألقاب، بواقع ثلاثية الدوري والكأس والسوبر المحلية، إلى جانب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي على التوالي.

رودري يتحدث عن الكرة الذهبية 2025

وقال رودري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء إسبانيا وتركيا: "الكرة الذهبية جائزة معقدة".

واستفاض المتوج بالكرة الذهبية في 2024 بحسب ما نشر موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "باريس سان جيرمان كان الأفضل، لذا سيكون من الصعب ألا يفوز أحد لاعبيه.. بالنسبة لي أحب أن أراها تذهب لبيدري أو لامين يامال، لكن من الناحية الرياضية أعتقد أن ديمبيلي أو فيتينيا هما من يستحقان الفوز بها".

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 يقام في 22 سبتمبر الجاري، أي بعد أكثر من أسبوعين بقليل.

وكان رودري حصد الكرة الذهبية 2024 متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور بفارق ضئيل، بينما حل جود بيلينجهام ثالثًا.