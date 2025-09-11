المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد حادث الدراجة.. هل يظهر إنريكي في مباراة باريس ولانس؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:24 م 11/09/2025
إنريكي

لويس إنريكي

رغم حادث سقوطه من على دراجة هوائية الذي تعرض له مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي وخضوعه لعملية جراحية إلا أنه سيكون موجودًا في مباراة لانس.

وتمكن إنريكي، الذي خضع لعملية جراحية يوم الأربعاء الماضي، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة، من استغلال فترة التوقف الدولي للتعامل بشكل أفضل مع الإصابة.

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

إنريكي يظهر أمام لانس

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان سيكون قادرا على الجلوس على مقعد البدلاء خلال استقبال لانس على ملعب حديقة الأمراء.

وأضافت أنه ليس هناك أي قرار طبي يُخالف ذلك، حيث تمكن إنريكي من استعادة عافيته، وتنتظره الجماهير على مقاعد البدلاء.

وبعد الحادث الذي تعرض له، تلقى إنريكي دعما من شخصيات عديدة، من بينها لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل مباراة فريقه ضد تركيا الأحد الماضي.

وقد عبّر مدرب "لا روخا" لويس دي لا فوينتي عن دعمه لمواطنه، وتمنى له الشفاء العاجل بعد الحادث الذي تعرض له.

لانس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لويس إنريكي

