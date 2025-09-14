المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدية باركولا.. باريس يهزم لانس ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الفرنسي

د ب أ

كتب - د ب أ

09:29 م 14/09/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز 2-0 على ضيفه لانس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، اليوم الأحد.

ويدين الفريق الباريسي بهذا الفوز لنجمه الدولي الشاب، برادلي باركولا، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 15 و51 بتسديدتين رائعتين من خارج منطقة الجزاء.

ورفع باركولا رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وتألق بشدة مستغلا غياب زميليه عثمان ديمبلي وديزيريه دوي بسبب الإصابة مع منتخب فرنسا.

وحقق باريس سان جيرمان فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويعتلي الصدارة منفردا، لترتفع معنوياته قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

أما لانس تجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى بنفس التوقيت، فاز ستراسبورج على لوهافر بهدف وحيد، سجله خواكين بانيتشيلي في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

رفع ستراسبورج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بينما يقبع لوهافر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

كما فجر باريس إف سي الصاعد حديثا هذا الموسم مفاجأة بالفوز خارج أرضه على بريست بنتيجة 2 / 1، بينما تعادل ميتز مع أنجيه بنتيجة 1 / 1.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
لانس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

