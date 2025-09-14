كتب - د ب أ

واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز 2-0 على ضيفه لانس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، اليوم الأحد.

ويدين الفريق الباريسي بهذا الفوز لنجمه الدولي الشاب، برادلي باركولا، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 15 و51 بتسديدتين رائعتين من خارج منطقة الجزاء.

ورفع باركولا رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وتألق بشدة مستغلا غياب زميليه عثمان ديمبلي وديزيريه دوي بسبب الإصابة مع منتخب فرنسا.

وحقق باريس سان جيرمان فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويعتلي الصدارة منفردا، لترتفع معنوياته قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

أما لانس تجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى بنفس التوقيت، فاز ستراسبورج على لوهافر بهدف وحيد، سجله خواكين بانيتشيلي في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

رفع ستراسبورج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بينما يقبع لوهافر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

كما فجر باريس إف سي الصاعد حديثا هذا الموسم مفاجأة بالفوز خارج أرضه على بريست بنتيجة 2 / 1، بينما تعادل ميتز مع أنجيه بنتيجة 1 / 1.