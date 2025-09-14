انتهت مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي 2025-26.

ويبدو أن فريق باريس سان جيرمان لن يترك لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما حقق الفوز في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.

ويتواجد نادي ليل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، أما موناكو فيحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

في منطقة الهبوط، يتواجد الثلاثي لوريان برصيد 3 نقاط، ثم بريست برصيد نقطة واحدة في المركز السابع عشر، وفي المركز الأخير فريق ميتز بنقطة واحدة أيضًا.

للتعرف على ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

وفي هذه الجولة حقق فريق مارسيليا الفوز بنتيجة 4-0 على لوريان، أما نادي نانت فتلقى الهزيمة من نيس بمشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأصفر.

أما فريق باريس سان جيرمان فحقق الفوز على لانس بنتيجة 2-0، وتلقى ليون هزيمة من رين بنتيجة 3-1.