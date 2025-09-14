المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
العلامة الكاملة لباريس سان جيرمان.. ترتيب الدوري الفرنسي بعد 4 جولات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:53 م 14/09/2025
باريس

باريس سان جيرمان

انتهت مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي 2025-26.

ويبدو أن فريق باريس سان جيرمان لن يترك لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما حقق الفوز في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.

ويتواجد نادي ليل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، أما موناكو فيحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

في منطقة الهبوط، يتواجد الثلاثي لوريان برصيد 3 نقاط، ثم بريست برصيد نقطة واحدة في المركز السابع عشر، وفي المركز الأخير فريق ميتز بنقطة واحدة أيضًا.

للتعرف على ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

وفي هذه الجولة حقق فريق مارسيليا الفوز بنتيجة 4-0 على لوريان، أما نادي نانت فتلقى الهزيمة من نيس بمشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأصفر.

أما فريق باريس سان جيرمان فحقق الفوز على لانس بنتيجة 2-0، وتلقى ليون هزيمة من رين بنتيجة 3-1.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ترتيب الدوري الفرنسي

