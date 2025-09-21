المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

- -
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لانس يوقف انتصارات ليل في الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:15 ص 21/09/2025
ليل وموناكو

لانس يهزم ليل

وجه لانس ضربة قوية لضيفه ليل بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

الهزيمة الأولى هذا الموسم

وبهذه النتيجة، تجرع ليل مرارة الهزيمة الأولى له هذا الموسم بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.

على الجانب الآخر، نجح لانس في تجاوز خسارته أمام باريس سان جيرمان بالجولة الماضية، محققًا فوزه الثالث هذا الموسم، ليصل إلى النقطة التاسعة ويقفز إلى المركز الرابع.

وجاءت ثلاثية أصحاب الأرض عبر ويسلي سعيد (د28) وفلوران توفان (د43) وريان فوفانا (د52).

مواجهة خارج الأرض واختبار صعب

ويستعد لانس لمواجهة رين خارج ملعبه في الجولة المقبلة، بينما ينتظر ليل اختبار صعب أمام ليون يوم 28 سبتمبر، وذلك بعد لقائه المرتقب مع بران النرويجي في افتتاح مشواره بالدوري الأوروبي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026 اضغط هنا

ليل لانس الدوري الفرنسي لانس ضد ليل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg