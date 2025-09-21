لانس يوقف انتصارات ليل في الدوري الفرنسي

وجه لانس ضربة قوية لضيفه ليل بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

الهزيمة الأولى هذا الموسم

وبهذه النتيجة، تجرع ليل مرارة الهزيمة الأولى له هذا الموسم بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.

على الجانب الآخر، نجح لانس في تجاوز خسارته أمام باريس سان جيرمان بالجولة الماضية، محققًا فوزه الثالث هذا الموسم، ليصل إلى النقطة التاسعة ويقفز إلى المركز الرابع.

وجاءت ثلاثية أصحاب الأرض عبر ويسلي سعيد (د28) وفلوران توفان (د43) وريان فوفانا (د52).

مواجهة خارج الأرض واختبار صعب

ويستعد لانس لمواجهة رين خارج ملعبه في الجولة المقبلة، بينما ينتظر ليل اختبار صعب أمام ليون يوم 28 سبتمبر، وذلك بعد لقائه المرتقب مع بران النرويجي في افتتاح مشواره بالدوري الأوروبي.

