الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

- -
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

أزمة لـ إنريكي قبل الكلاسيكو.. باركولا يغيب عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:57 م 21/09/2025
برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان

باركولا

يغيب برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه أمام مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام مارسيليا، مساء اليوم الأحد على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وأعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة مارسيليا، والتي شهدت غياب باركولا.

وجاء غياب باركولا؛ بسبب معاناته من انزعاج عضلي خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة مارسيليا.

ولم يغب باركولا عن أي مباراة في الدوري الفرنسي لأكثر من عام مع باريس سان جيرمان، وكان ذلك في ميتز في مايو 2024 (فاز بهدفين دون رد).

الغيابات تضرب خط هجوم باريس سان جيرمان

وينضم باركولا إلى غيابات باريس سان جيرمان، الهجومية في الفترة الأخيرة.

ويغيب عثمان ديمبيلبي، وديزيري دوي، عن مباريات باريس سان جيرمان؛ بسبب الإصابة، بالإضافة إلى جواو نيفيس الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة 12 نقطة، فيما يحتل مارسيليا المركز الثامن بـ 6 نقاط.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
مارسيليا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي إنريكي باركولا

